Появилось видео с места ДТП с «Газелью» на трассе М5 в Рязани
Появилось видео с места аварии на трассе М5 «Урал» в Рязани, в которой пострадали несколько человек, в том числе дети. Видео прислали РЗН. инфо очевидцы.
Появилось видео с места аварии на трассе М5 «Урал» в Рязани, в которой пострадали несколько человек, в том числе дети. Видео прислали РЗН. инфо очевидцы.
Напомним, ДТП произошло в ночь на субботу, 29 апреля, SsangYong Actyon столкнулся с «Газелью». Пострадали водители и пассажиры машин, в том числе годовалый ребенок.