В полиции опровергли информацию из соцсетей о конфликте с поножовщиной в Песочне
В полиции опровергли информацию, размещенную в интернете, о причинении ножевых ранений трем мужчинам в Дашково-Песочне. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
В полиции опровергли информацию, размещенную в интернете, о причинении ножевых ранений трем мужчинам в Дашково-Песочне. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
В результате конфликта между тремя мужчинами одному причинены телесные повреждения. Его доставили в медучреждение. Сотрудники полиции проводят проверку.
Все участники конфликта установлены, их доставили в отдел полиции.
Фото: Telegram-канал «Усы Куракиной»