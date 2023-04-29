В Дягилеве во время пожара в частном доме спасли привязанную собаку

В Дягилеве в субботу, 29 апреля, произошел пожар в частном доме. Сообщение о возгорании на улице Дягилевской поступило в 13:45, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

В Дягилеве в субботу, 29 апреля, произошел пожар в частном доме. Сообщение о возгорании на улице Дягилевской поступило в 13:45, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

На момент прибытия пожарных горел жилой дом размером 100 квадратных метров. В 14:08 возгорание локализовали, в 14:18 полностью ликвидировали.

Пострадавших нет. Пожарные успели спасти собаку владельцев, которая была привязана к дому, ей угрожала опасность.

На месте работали 5 единиц техники и 15 человек.

Напомним, ранее видео с места ЧП опубликовали в соцсетях.