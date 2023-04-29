Соцсети: в Рязани на улице Горького разбился мотоцикл с двумя людьми
В Рязани на улице Горького в ДТП попал мотоцикл. Очевидцы сообщили о двух погибших. Пост об этом опубликован в группе «Малая Родина — Рязань» в субботу, 29 апреля.
В Рязани на улице Горького в ДТП попал мотоцикл. Очевидцы сообщили о двух погибших. Пост об этом опубликован в группе «Малая Родина — Рязань» в субботу, 29 апреля.
«Только что на улице Горького в Рязани авария со смертельным исходом. Разбился мотоцикл. Двое погибших», — сообщается в посте.