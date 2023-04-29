Пригожин сообщил о намерении ВСУ начать контрнаступление до 15 мая

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что украинские войска собираются начать контрнаступление до 15 мая. Об этом он рассказал в опубликованном видеоинтервью военкору Семену Пегову.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что украинские войска собираются начать контрнаступление до 15 мая. Об этом он рассказал в опубликованном видеоинтервью военкору Семену Пегову.

«Украинская армия готова к контрнаступлению. Ее сдерживала плохая погода и, может быть, какие-то внутренние проблемы, которые ей необходимо было решить. Может быть, 9 мая они нам дадут передохнуть, но до 15-го наступление будет просто вот 100%", — заявил Пригожин.

По его словам, противник продолжает подтягивать новые подразделения и проводит ротацию.

Также Пригожин заявил, что скоро ЧВК «Вагнер» прекратит свое существование.

«На сегодняшний день мы приходим к тому, что ЧВК «Вагнер» заканчивается. Мы уйдем в историю, ничего страшного», — рассказал он.

Напомним, ранее Зеленский подтвердил, что ВСУ готовят контрнаступление.