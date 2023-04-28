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Шойгу заявил, что против России был задействован почти весь военный потенциал стран НАТО

Против России был задействован почти весь военный потенциал стран НАТО. Об этом заявил глава минобороны Росии Сергей Шойгу на совещании министров обороны стран — участниц ШОС.

«Незамедлительно против России были введены масштабные санкции, организованы поставки на Украину вооружения, снабжение разведданными, направление в зону боевых действий военных советников и наёмников», — сказал Шойгу.

По его словам, Запад заранее готовился к борьбе с Россией, что указывает на заблаговременный настрой на конфликт.

«Таким образом, был задействован военный потенциал и возможности практически всех стран НАТО», — заключил Шойгу.