«Почта России» разыскивает в Рязанской области человека, выигравшего миллион рублей в лотерею
Житель Рязанской области выиграл более миллиона рублей в праздничном тираже флагманской лотереи «Мечталлион» в 2023 году, однако выигрыш не забрал. Сейчас компания занимается поиском счастливчика.
Известно, что человек приобрел билет 26 декабря в отделении «Почты России» в поселке Пронск.
Обратиться за выигрышем он может в течение семи месяцев с момента подведения итогов, то есть не позднее 31 июля 2023 года.
Отмечается, что всего за время проведения лотереи «Мечталлион» миллионерами стали 510 участников. Они выиграли около 830 млн рублей.