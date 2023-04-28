«Почта России» разыскивает в Рязанской области человека, выигравшего миллион рублей в лотерею

Житель Рязанской области выиграл более миллиона рублей в праздничном тираже флагманской лотереи «Мечталлион» в 2023 году, однако выигрыш не забрал. Сейчас компания занимается поиском счастливчика.

Известно, что человек приобрел билет 26 декабря в отделении «Почты России» в поселке Пронск.

Обратиться за выигрышем он может в течение семи месяцев с момента подведения итогов, то есть не позднее 31 июля 2023 года.

Отмечается, что всего за время проведения лотереи «Мечталлион» миллионерами стали 510 участников. Они выиграли около 830 млн рублей.