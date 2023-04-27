В Рязанской области введен режим ЧС из-за гибели озимых культур. Об этом сообщает пресс-служба правительства.
Павел Малков подписал распоряжение о введении на территории региона режима ЧС в связи с опасным агрометеорологическим явлением «ледяная корка», приведшим к значительным материальным потерям организаций агропромышленного комплекса Рязанской области.
Зоны ЧС определены по границам Александро-Невского, Ермишинского, Захаровского, Кадомского, Касимовкого, Клепиковского, Кораблинского, Милославского, Михайловского, Пителинского, Пронского, Путятинского, Рыбновского, Ряжского, Рязанского, Сапожковского, Сараевского, Сасовского, Скопинского, Спасского, Старожиловского, Ухоловского, Чучковского, Шацкого и Шиловского муниципальных районов.
Режим чрезвычайной ситуации вводится с 27 апреля 2023 года и действует до особого распоряжения.