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В Рязанской области введен режим ЧС из-за гибели озимых культур

В Рязанской области введен режим ЧС из-за гибели озимых культур. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Павел Малков подписал распоряжение о введении на территории региона режима ЧС в связи с опасным агрометеорологическим явлением «ледяная корка», приведшим к значительным материальным потерям организаций агропромышленного комплекса Рязанской области.

Зоны ЧС определены по границам Александро-Невского, Ермишинского, Захаровского, Кадомского, Касимовкого, Клепиковского, Кораблинского, Милославского, Михайловского, Пителинского, Пронского, Путятинского, Рыбновского, Ряжского, Рязанского, Сапожковского, Сараевского, Сасовского, Скопинского, Спасского, Старожиловского, Ухоловского, Чучковского, Шацкого и Шиловского муниципальных районов.

Режим чрезвычайной ситуации вводится с 27 апреля 2023 года и действует до особого распоряжения.