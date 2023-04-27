В Рязани появился «Добро.Центр»

В Рязани появился «Добро.Центр». Об этом сообщил мэр города Елена Сорокина.

В среду, 26 апреля, рязанский добровольческий центр получил статус «Добро.Центра».

По поручению Владимира Путина к 2024 году «Добро.Центры» должны появятся во всех городах страны.

«Рязанский городской волонтерский центр одним из первых прошел конкурсный отбор на получение этого статуса. Это значит, что количество добрых дел в городе будет только множиться», — говорится в сообщении Сорокиной.

Теперь волонтеры планируют участвовать в мероприятиях в честь 9 мая, поздравлять ветеранов, проводить слет «Наследники Победы».На рязанском «Добро.Центре» нарисуют граффити с призывом к добрым делам.

«Сердечно поблагодарила всех причастных, неравнодушных людей и социально ответственные организации за их труд — уже более семи тысяч рязанцев присоединились к волонтерской деятельности — от школьников до людей „серебряного“ возраста. Отдельная благодарность за поддержку наших Героев, участвующих в СВО, и их семей. Эта помощь и поддержка поистине бесценны», — заключила Сорокина.