Ряжский путепровод приобретен в областную собственность

Ряжский путепровод приобретен в областную собственность. Об этом в среду, 26 апреля, во время прямого эфира рассказал глава администрации Ряжского района Андрей Насонов.

По его словам, сейчас заканчивается процедура передачи объекта. Насонов добавил, что в 2023 году он должен заработать.

«Конечно, все это не так просто. Сейчас идет передача, дальше будут проектные работы для достройки съезда на Петрово, подъезда к моргу и ремонт дороги, которая подходит к этому путепроводу», — сказал Насонов.

Глава администрации Ряжского района поблагодарил губернатора Павла Малкова, который в короткий срок нашел возможность выкупить путепровод.

Также он выразил благодарность жителям, которые смогли отстоять свою позицию на протяжении многих лет.

Напомним, строительство платного путепровода началось с 2019 года, несмотря на протесты активистов. Люди выражали опасение, что его откроют без дополнительного бесплатного проезда для местных жителей. Позже стало известно, что Ряжский путепровод выкупят в областную собственность.