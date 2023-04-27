Рязанцы намерены записать видеообращение против усыпления животных
Рязанцы намерены записать видеообращение против усыпления животных. Об этом РЗН. инфо рассказали активисты.
По их словам, они планируют собраться в субботу, 29 апреля, в 13 часов около памятника на площади Победы.
«Мы хотим записать видеообращение к властям нашего города и нашей страны, высказать свое мнение. Мы против эвтаназии животных! И да, это касается не только собак, но и кошек», — заявили рязанцы.
Ранее кабмин одобрил законопроект, который дает право усыплять агрессивных бездомных собак.
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