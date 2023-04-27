Песков: Владимир Путин и Си Цзиньпин не говорили о возвращении Украине Крыма и Донбасса
Глава государства Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин не обсуждали на переговорах в Москве вопрос возвращения Украины в границы 1991 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что территориальная целостность его страны должна быть восстановлена в границах 1991 года, когда Крым, ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области были в составе Украины.