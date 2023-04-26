Зеленский: мир с Россией не будет достигнут за счет территориальных компромиссов
Президент Украины Владимир Зеленский после разговора с председателем КНР Си Цзиньпином сделал несколько заявлений. Об этом сообщается в Telegram-канале «Раньше всех. Ну почти».
Зеленский заявил, что мир не будет достигнут за счет территориальных компромиссов. Более того, территориальная целостность Украины должна быть восстановлена в границах 1991 года (Крым, ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области — в составе Украины).