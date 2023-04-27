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Делегация Рязанского радиоуниверситета поучаствовала в просветительском марафоне «Знание. Первые» в Москве

В Центральном Манеже в Москве 26 апреля завершился Федеральный просветительский марафон «Знание. Первые». Делегация РГРТУ приняла участие в работе стенда благотворительного фонда «Система», сообщила пресс-служба вуза.

Ректор РГРТУ Михаил Чиркин вместе с ректорами ведущих вузов страны стал экспертом деловой программы площадки, организованной БФ «Система» совместно с сообществом «Научно-образовательная политика», выступив в двух сессиях, посвященных приемной кампании 2023 года и подготовке кадров для высокотехнологичных предприятий.

«Кадровое обеспечение ― важнейшая составляющая успеха в вопросе достижения технологического суверенитета. БФ „Система“ в рамках марафона удалось реализовать уникальную площадку, собрав ключевые темы современной повестки по вопросам высшего образования: от профориентации, образовательных моделей и сетевых программ до взаимодействия с работодателями и карьерных возможностей. Приятно сознавать, что за озвученными на площадке тезисами стоят программные инструменты Фонда и его партнеров. Мы уверены в необходимости развития сотрудничества с Фондом в рамках существующих проектов. В ходе марафона у нас появились несколько собственных инициатив, которые мы хотели бы предложить экосистеме Фонда», — резюмировал Михаил Чиркин.

Преподаватели РГРТУ провели для участников Марафона серию мастер-классов. Представители кафедры информационно-измерительной и биомедицинской техники Сергей Лукша и Полина Будылина научили школьников и студентов приемам программирования и схемотехники, а заместитель декана факультета радиотехники и телекоммуникаций Денис Орехво предоставил возможность желающим потренироваться в управлении БПЛА.