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Родители Александра Логунова не явились на судебное заседание по делу об убийстве их снохи

В среду, 26 апреля, в Железнодорожном районном суде началось третье заседание по делу об убийстве рязанки Елены Логуновой. Об этом сообщает корреспондент РЗН. инфо.

Он отметил, что родители подсудимого Александра Логунова не явились на судебное заседание. На нем планируют допросить понятую.

Напомним, на прошлом судебном процессе мать Елены Логуновой ходатайствовала, чтобы родители Логунова вызвали на заседание. Суд его удовлетворил.

Позже мать погибшей Наталия Кошелева рассказала, что они не явились по уважительной причине. Их ожидают на следующем заседании, которое пройдет 4 мая.