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Пригожин: ВСУ начнут контрнаступление после 2 мая

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что ВСУ пойдут в контрнаступление 2 мая, когда пройдут дожди. Об этом сообщается в Telegram-канале «Пресс-служба Пригожина».

«Что происходит с контрнаступлением ВСУ? Сегодня идут дожди. Второго мая должен пройти последний дождик. Еще неделю надо на то, чтобы ветер высушил почву. После этого ВСУ готовы будут двигаться. Будут ли они делать это на 9 Мая, чтобы „испортить праздник“? Может так, а может, не так», — сказал Пригожин.

Он отмечает, что украинские солдаты готовы идти и «резать фланги». Наступление ВСУ неизбежно.

Ранее Пригожин заявлял, что украинские войска начнут контрнаступление после того, как российские войска возьмут Бахмут.