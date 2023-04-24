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Пригожин: контрнаступление ВСУ начнется после того, как российские войска возьмут Артемовск

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал, что как только российские войска возьмут Артемовск (украинское название — Бахмут), начнется обещанное наступление ВСУ. Об этом сообщает LIFE со ссылкой на пресс-службу Пригожина.

«Как только мы закончим брать Бахмут, как только мы выгоним последнего солдата из него или уничтожим на территории Бахмута, в этот день начнется украинское контрнаступление. Я образно говорю „в этот день“, это может быть плюс несколько дней, плюс неделя. Зеленскому будет необходима величайшая победа. И для этого он начнет то самое контрнаступление», — приводит слова Пригожина его пресс-служба.

Он утверждает, что украинская армия воспользуется тем, что российские военные будут сконцентрированы внутри города. В это время ВСУ попытаются «резать с двух сторон».