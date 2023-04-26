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Молодым предпринимателям помогут открыть свой бизнес и получить грант на его развитие

Молодых предпринимателей пригласили участвовать в проекте «Мой бизнес. Первое дело». Участникам расскажут, как открыть свой бизнес и получить грант на его развитие. Программа обучения разработана Минэкономразвития России совместно с АО «Деловая среда» и «ВКонтакте» для повышения предпринимательской активности среди молодежи.

В течение десяти недель участники сформулируют бизнес-идею, определят целевую аудиторию и ценностное предложение, изучат рынок сбыта и конкурентов, получат практические навыки организации и управления бизнесом. Также им помогут подобрать оптимальную систему налогообложения, зарегистрировать свое дело, выстроить маркетинговую стратегию, в том числе с использованием инструментов для бизнеса на базе социальной сети «ВКонтакте», подобрать и протестировать оптимальную модель продаж, составить финансовую модель.

Проект включает два этапа обучения: предакселератор (получение базовых знаний о бизнес-планировании, разработка бизнес-модели) и акселератор (реализация программы интенсивного развития бизнес-проекта через наставничество, обучение и экспертную поддержку).

Участие в проекте доступно малым и средним предпринимателям, а также самозанятым и тем, кто хочет начать свой бизнес. Старт первой волны обучения — 10 мая 2023 года. По итогам участники смогут претендовать на грант для молодых предпринимателей в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Участие в программе бесплатное и доступно для всех желающих. Подать заявку можно по ссылке.