Сорокина предложила увеличить штрафы за парковку в зеленой зоне

Мэр Рязани Елена Сорокина предложила увеличить штрафы за парковку в зеленой зоне. Об этом она сообщила на странице в соцсети «ВКонтакте».

Глава горадминистрации вышла с нормотворческой инициативой в городскую Думу. «Депутаты, уверена, поддержат. Далее инициативу будут рассматривать областные законодатели для внесения изменений в 182-ОЗ», — заявила Сорокина.

Также мэр поделилась фотографиями Кремлевского сквера. По мнению Сорокиной, в части объекта образовалось «разъезженное грязное месиво». Как рассказывает мэр, рабочие Дирекции благоустройства сделали зеленую изгородь, а после «новые наглецы разворачивают газон».