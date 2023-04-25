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Мэрия потребовала проверить безопасность остановок подрядчика, чья конструкция упала в Канищеве

Мэрия потребовала проверить безопасность остановок подрядчика, чья конструкция 14 апреля упала в Канищеве. Об этом РЗН. инфо в ответе на запрос сообщила пресс-служба администрации города.

Речь идет об остановочных павильонах, которые принадлежат рекламной организации «АПР-Сити/ ТВД».

Ей принадлежит еще 67 остановочных пунктов, установленных преимущественно на центральных улицах города.

Собственник выиграл тендер на установку остановок и разместил их в соответствии с проектной документацией и полученным разрешением.

В мэрии добавили, что контролируют ситуацию и связались с организацией после случившегося.

«Собственнику направлено письмо о необходимости проведения мероприятий по проверке технического состояния и безопасности эксплуатации конструкций данного типа, расположенных на территории города, с последующим устранением выявленных недостатков (при наличии). При восстановительных работах обществом будут предприняты меры по дополнительному укреплению конструкции», — заключили в мэрии.

Напомним, 14 апреля в Канищеве на улице Интернациональная, 23 рухнул остановочный пункт. О пострадавших информации не поступало.