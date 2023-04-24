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Председатель рязанской гордумы Татьяна Панфилова посетила зону СВО
Она и депутат Госдумы Андрей Красов передали военнослужащим квадрокоптеры и другое оборудование.

Председатель рязанской гордумы Татьяна Панфилова посетила зону СВО. Она и депутат Госдумы Андрей Красов передали военнослужащим квадрокоптеры и другое оборудование. Об этом в понедельник, 24 апреля, сообщили в пресс-службе городской думы.

Татьяна Панфилова пообщалась с военнослужащими и обсудила меры дополнительной помощи и поддержки их семей.

В Луганскую республиканскую клиническую больницу отправили гуманитарный груз: медикаменты, расходные материалы, предметы личной гигиены и пасхальные куличи.