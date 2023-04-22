В Рязанской области потеплеет до +20 градусов
В Рязанской области в воскресенье, 23 апреля, температура воздуха ночью составит -1, +4 градуса, днем воздух прогреется до +15, +20 градусов. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.
В Рязанской области в воскресенье, 23 апреля, температура воздуха ночью составит -1, +4 градуса, днем воздух прогреется до +15, +20 градусов. Прогноз погоды опубликован на
Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков.
Ветер ночью северный, днем переменный, 3-8 метров в секунду.