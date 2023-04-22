В Рязани загорелась городская свалка
В Рязани в субботу, 22 апреля, загорелась городская свалка. Фото с места пожара прислали РЗН. инфо очевидцы.
В Рязани в субботу, 22 апреля, загорелась городская свалка. Фото с места пожара прислали РЗН. инфо очевидцы.
Сообщение о возгорании на территории городской свалки поступило в 17:32, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Горит мусор на площади 400 кв. м. На месте работают две автоцистерны и восемь человек от МЧС России, четыре трактора, поливомоечная машина, семь машин с грунтом.
Проводятся инженерные мероприятия по засыпке места горения.