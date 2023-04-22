В Белгороде из-за взрывоопасного предмета эвакуировали три тысячи человек

В Белгороде возле дома на улице Шаландина обнаружили взрывоопасный предмет. Принято решение провести эвакуацию жителей в радиусе 200 метров.

В Белгороде возле дома на улице Шаландина обнаружили взрывоопасный предмет. Принято решение провести эвакуацию жителей в радиусе 200 метров. Об этом в субботу, 22 апреля, сообщил в телеграм-канале губернатор области Вячеслав Гладков.

«Саперами был найден взрывоопасный предмет. Взрывотехники Минобороны РФ приняли решение обезвредить его на полигоне. Оперативным штабом принято решение провести эвакуацию 17 многоквартирных домов в радиусе 200 метров. По предварительным данным, это более трех тысяч человек. Всем, кому будет необходима помощь по временному размещению, она будет оказана», — говорится в сообщении.

В целях безопасности жителей привезут в пункты временного размещения, где есть все необходимое, вода и горячее питание. Все дома, откуда будут вывозить людей, находятся под охраной полиции, добавил губернатор.

По данным Shot, найденная в Белгороде авиабомба ушла на шесть метров под землю. Боеприпас ФАБ-500 обнаружили сегодня около 12 часов в районе дома на Шаландина 15.

Напомним, в Белгороде 20 апреля прогремел сильный взрыв и образовалась воронка. Стали известны причины ЧП.