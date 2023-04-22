В Башкирии произошло смертельное ДТП с рейсовым автобусом
В Дюртюлинском районе Башкирии произошло смертельное ДТП с участием иномарки и рейсового автобуса. По данным республиканской ГИБДД, погиб водитель легковушки.
В Дюртюлинском районе Башкирии произошло смертельное ДТП с участием иномарки и рейсового автобуса. По данным республиканской ГИБДД, погиб водитель легковушки.
Авария произошла утром в субботу, 22 апреля, возле населенного пункта Новобиктово. Столкнулись Mazda и автобус Peugeot, в котором находились 14 человек. Они ехали из Уфы в Ижевск.
По данным МЧС, разлива топлива нет.
Водитель легковушки скончался на месте. По уточненной информации, для осмотра в больницу доставили 11 человек, из которых 10 из автобуса и один пассажир иномарки, сообщили в ГУ МЧС по Башкирии.
На аварийном участке организовали реверсивное движение.
Выясняются причины и обстоятельства случившегося.