Пригожин раскрыл подробности службы сына Пескова в группе «Вагнер»

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что сын пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова служил заряжающим в расчете «Урагана» под другими ФИО. Об этом Пригожин рассказал в субботу, 22 апреля.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что сын пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова служил заряжающим в расчете «Урагана» под другими ФИО. Об этом Пригожин рассказал в субботу, 22 апреля.

«На „Урагане“ он был заряжающим транспортно-заряжающей машины. Их машина очень хорошо работала», — цитирует Пригожина его пресс-служба в Telegram-канале.

По его словам, о службе сына Пескова знал только он и руководитель кадровой службы.

Также глава ЧВК «Вагнер» отметил, что молодой человек проявил героизм и мужество.

Напомним, накануне Пригожин заявил, что сын пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Николай служил в ЧВК «Вагнер».