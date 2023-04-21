Пригожин заявил, что сын Пескова служил в ЧВК «Вагнер»
Пригожин заявил, что сын пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Николай служил в ЧВК «Вагнер». Слова Евгения Пригожина приводит BAZA.
«Из всех моих знакомых один человек — Д.С. Песков, в своё время прослывший законченным либералом, своего сына отправил, пришёл и сказал — «забери его простым артиллеристом».
Евгений Пригожин заявил, что говорит об этом впервые.
«Отработал абсолютно нормально, по колено в грязи, в г**не на «Урагане»», — рассказал Пригожин.