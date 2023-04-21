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Пригожин заявил, что сын Пескова служил в ЧВК «Вагнер»

Пригожин заявил, что сын пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Николай служил в ЧВК «Вагнер». Слова Евгения Пригожина приводит BAZA.

«Из всех моих знакомых один человек — Д.С. Песков, в своё время прослывший законченным либералом, своего сына отправил, пришёл и сказал — «забери его простым артиллеристом».

Евгений Пригожин заявил, что говорит об этом впервые.

«Отработал абсолютно нормально, по колено в грязи, в г**не на «Урагане»», — рассказал Пригожин.