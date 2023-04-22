На площади Ленина начали устанавливать качели и скамейки
В Рязани на площади Ленина в рамках очередного этапа реконструкции устанавливают скамейки и детские аттракционы. Рабочих заметили горожане в субботу, 22 апреля.
В Рязани на площади Ленина в рамках очередного этапа реконструкции устанавливают скамейки и детские аттракционы. Рабочих заметили горожане в субботу, 22 апреля.
Детские аттракционы устанавливают на специальных площадках, посыпанных гравием. Также рабочие занимаются перекладкой бордюров.
Выгружены фигурные скамейки из досок. По словам рабочих, их начнут устанавливать в воскресенье.
Ранее напротив Торговых появился амфитеатр для уличных концертов.