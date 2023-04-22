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Центробанк призовет коллекторов и банки синхронизировать сбор долгов с россиян
Банк России выпустит рекомендации для отечественных банков и коллекторов по синхронизации сбора долгов с кредиторов. Об этом заявил РБК начальник управления регулирования службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Алексей Чирков.

Банк России выпустит рекомендации для отечественных банков и коллекторов по синхронизации сбора долгов с кредиторов. Об этом заявил РБК начальник управления регулирования службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Алексей Чирков.

По его словам, регулятор заинтересован в том, чтобы участники рынка заключали медиативные межкредиторские соглашения. Центробанк намерен призвать участников рынка сформировать единый подход к сбору и реструктуризации долгов россиян, у которых есть кредитные обязательства перед несколькими организациями.

«Мы помогаем клиенту только по тем кредитам, что есть у нас в „Сбере“, но, по данным БКИ (бюро кредитных историй), наши клиенты еще имеют обязательства в других банках, и у нас разные подходы к урегулированию и взысканию, у нас разные скоринговые модели: мы, например, можем предоставить реструктуризацию, а другие банки — нет», — рассказал глава дивизиона «Розничное взыскание и урегулирование» департамента по работе с проблемными активами «Сбера» Денис Кузнецов.

По данным его презентации, 35% российских заемщиков имеет сразу два кредита и более в разных банках. По словам Кузнецова, в таких ситуациях кредиторы начинают конкурировать — кто-то хочет взыскать долг через суд, а кто-то готов договариваться и предоставить реструктуризацию.