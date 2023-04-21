Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 21
16°
Сбт, 22
16°
Вск, 23
16°
ЦБ USD 81.49 -0.13 22/04
ЦБ EUR 89.35 -0.11 22/04
Нал. USD 80.4 / 83.75 21/04 15:55
Нал. EUR 88.51 / 90.52 21/04 17:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Многодетная рязанка добивалась права на бесплатный участок и получила...
19 апреля 14:16
10 504
Детей выгонят, а проблема останется. Почему закрытие десятого класса в...
На собрании родителям девятиклассников директор школы №...
15 апреля 09:30
10 772
Домовая демократия. Что такое жилищные услуги и можно ли за них не пла...
Тариф в отличии от других платежей за услуги ЖКХ собств...
14 апреля 15:48
5 351
Полноценные горожане. Жители поселка Шпалозавод рассказали, как ждали...
Трем семьям потенциальный застройщик территории, компан...
12 апреля 17:27
5 689
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
С 9 июня на Первомайском проспекте начнется капитальный ремонт тепловых сетей

С 9 июня на Первомайском проспекте начнется капитальный ремонт тепловых сетей. Об этом РЗН. инфо сообщила пресс-служба администрации города в ответе на запрос.

Ремонтные работы пройдут в текущем году с 9 июня по 16 августа. Сообщается, что на Первомайском проспекте планируют отремонтировать сразу несколько участков протяженностью 860 метров.

В пресс-службе уточнили, что разрабатывается схема движения транспорта. Для этого привлекли «специализированную организацию».

На ремонт проспекта выделено около 129 млн рублей.

«Средства на ремонт — это субсидии городского, областного бюджетов, средства предприятия. В рамках капитального ремонта тепловых сетей будут проведены работы замене трубопроводов, деталей трубопроводов, запорной строительных конструкций», — заключили в мэрии.

Ранее сообщалось о будущем капремонте тепловых сетей на Первомайском проспекте.