С 9 июня на Первомайском проспекте начнется капитальный ремонт тепловых сетей

С 9 июня на Первомайском проспекте начнется капитальный ремонт тепловых сетей. Об этом РЗН. инфо сообщила пресс-служба администрации города в ответе на запрос.

Ремонтные работы пройдут в текущем году с 9 июня по 16 августа. Сообщается, что на Первомайском проспекте планируют отремонтировать сразу несколько участков протяженностью 860 метров.

В пресс-службе уточнили, что разрабатывается схема движения транспорта. Для этого привлекли «специализированную организацию».

На ремонт проспекта выделено около 129 млн рублей.

«Средства на ремонт — это субсидии городского, областного бюджетов, средства предприятия. В рамках капитального ремонта тепловых сетей будут проведены работы замене трубопроводов, деталей трубопроводов, запорной строительных конструкций», — заключили в мэрии.

Ранее сообщалось о будущем капремонте тепловых сетей на Первомайском проспекте.