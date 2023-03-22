В Рязани летом запланировали капремонт тепловых сетей на Первомайском проспекте

В Рязани запланировали капитальный ремонт тепловых сетей на Первомайском проспекте. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации .

Работы пройдут летом 2023 года. Об этом стало известно на заседании рабочей группы по дорожному хозяйству.

Мэр Рязани Елена Сорокина подчеркнула важность синхронизации работ по ремонту дороги и коммуникаций. На данный момент специалисты совместно с управлением транспорта и ГИБДД разрабатывают схему организации дорожного движения.