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В России предложили усыплять бродячих собак

Руководители нескольких регионов России предложили настаивают на законе об эвтаназии бродячих собак, сообщает «Коммерсант».

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер предложил дать регионам больше власти в регулировании численности бездомных животных, чтобы можно было «гуманно усыплять» уличных и домашних собак, если они проявляют агрессию. Также было предложено усилить ответственность владельцев животных.

Отмечается, что поводом стала гибель ребенка в Оренбурге, на которого напала стая собак.

Также с критикой действующей схемы работы с животными, при которой власти чипируют собак и отпускают, выступил глава Ставропольского края Владимир Владимиров.

В связи с этим депутаты Алтайского краевого законодательного собрания 20 апреля направили в Госдуму проект поправок о расширении возможности для умерщвления бездомных животных.