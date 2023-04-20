Рыбновцы пожаловались на место захоронения героев СВО

По их мнению, участок власти выбрали неудачный, в самом конце кладбища

В редакцию РЗН. инфо обратились жители Рыбного с жалобой на место захоронения участников специальной военной операции. По их мнению, участок власти выбрали неудачный, в самом конце кладбища, рядом с могилами «бездомных и безымянных».

Врио главы города Рыбное Юрий Зиновьев рассказал РЗН. инфо, что место для «Аллеи захоронения героев СВО» выбиралось предыдущим главой города совместно с общественными организациями.

«Администрация города не стала хоронить героев в общую массу. Мы выбрали им хорошее отдельное место. А также положили щебенку. Надеюсь, больше нам не придется хоронить ребят», — подчеркнул Зиновьев.