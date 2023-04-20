На колокольню рязанского кремля станут запускать посетителей
На колокольню рязанского кремля станут запускать посетителей. Об этом сообщает в группе Вознесенского храма во «Вконтакте».
Первые экскурсии на смотровую площадку проведут 22 и 23 апреля. «Желающим подняться на смотровую площадку в эти дни по всем организационным вопросам следует обратиться в магазин сувениров, расположенный на территории Архиерейского двора Рязанского кремля», — говорится в сообщении.
Отметим, что проход под аркой Соборной колокольни обычно закрыт для посетителей.