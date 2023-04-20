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Бастрыкин поручил проверить информацию о нарушении прав арендаторов в рязанском бизнес-центре

Бастрыкин поручил проверить информацию о нарушении прав арендаторов в рязанском бизнес-центре. Об этом в четверг, 20 апреля, сообщили в пресс-службе следственного комитета России.

В СМИ появилась информация о том, что бывший владелец бизнес-центра НИТИ из-за образовавшейся у подконтрольных ему фирм задолженностей по оплате электроэнергии перекрыл доступ к электричеству для арендаторов, которые добросовестно оплачивали счета. Обращения в различные инстанции результатов не принесли.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Рязанской области Владимиру Анатольевичу Никешкину провести процессуальную проверку по озвученным в обращении доводам и представить доклад о ее ходе и результатах.

Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.