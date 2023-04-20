Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 20
17°
Птн, 21
16°
Сбт, 22
14°
ЦБ USD 81.65 0.05 20/04
ЦБ EUR 89.37 -0.2 20/04
Нал. USD 80.45 / 83.15 20/04 12:00
Нал. EUR 88.56 / 90.98 20/04 12:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Многодетная рязанка добивалась права на бесплатный участок и получила...
Вчера 14:16
6 886
Детей выгонят, а проблема останется. Почему закрытие десятого класса в...
На собрании родителям девятиклассников директор школы №...
15 апреля 09:30
9 657
Домовая демократия. Что такое жилищные услуги и можно ли за них не пла...
Тариф в отличии от других платежей за услуги ЖКХ собств...
14 апреля 15:48
4 408
Полноценные горожане. Жители поселка Шпалозавод рассказали, как ждали...
Трем семьям потенциальный застройщик территории, компан...
12 апреля 17:27
4 760
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
Бастрыкин отреагировал на статью РЗН. инфо о многодетной матери-одиночке

Глава следственного комитета Александр Бастрыкин отреагировал на статью РЗН. инфо о многодетной матери-одиночке, которой выдали земельный участок на болоте. Об этом 20 апреля сообщает Информационный центр СК России.

Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Рязанской области Владимиру Никешкину организовать процессуальную проверку по факту нарушения жилищных прав многодетной матери из Рязанской области и установить все обстоятельства произошедшего.

Напомним, многодетная мать-одиночка троих детей Юлия Матвеева два года добивалась выделения земли, которая положена ей по региональному закону, чтобы возвести дом. Участок, выделенный администрацией Полянского сельского поселения, оказался непригодным для строительства. Он находится в болотистой местности, и сейчас полностью затоплен водой.