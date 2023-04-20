Бастрыкин отреагировал на статью РЗН. инфо о многодетной матери-одиночке

Глава следственного комитета Александр Бастрыкин отреагировал на статью РЗН. инфо о многодетной матери-одиночке, которой выдали земельный участок на болоте. Об этом 20 апреля сообщает Информационный центр СК России.

Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Рязанской области Владимиру Никешкину организовать процессуальную проверку по факту нарушения жилищных прав многодетной матери из Рязанской области и установить все обстоятельства произошедшего.

Напомним, многодетная мать-одиночка троих детей Юлия Матвеева два года добивалась выделения земли, которая положена ей по региональному закону, чтобы возвести дом. Участок, выделенный администрацией Полянского сельского поселения, оказался непригодным для строительства. Он находится в болотистой местности, и сейчас полностью затоплен водой.