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Ядерное оружие в Белоруссии придвинут к западным границам

Ядерное оружие в Белоруссии придвинут к западным границам. Об этом 2 апреля сообщают РИА Новости со ссылкой на посла России в Минске Бориса Грызлова.

«До 1 июля, по словам президента России Владимира Путина, в Белоруссии подготовят хранилище для размещения тактического ядерного оружия. Онобудет придвинуто к западным границам нашего Союзного государства и будет повышать возможности обеспечения нашей безопасности», — заявил Грызлов.

По словам дипломата такое решение будет принято, несмотря на шум на Западе.

Ранее Путин заявлял, что в Белоруссии размесят ядерное оружие.