Вечером 2 апреля в Рязани 15 улиц остались без света из-за аварии

Вечером 2 апреля в Рязани 15 улиц остались без света из-за аварии. Об этом РЗН. инфо сообщили в МУП «РГРЭС».Без света электричества следующие улицы:

Касимовское шоссе,

Кальная,

Быстрецкая,

Тимуровцев,

Касимовский переулок,

Панферовский переулок,

Окская,

Новоселов,

Советской Армии,

Зубковой,

Шереметьевская,

Васильевская,

Васильевский проезд,

Песоченская,

2-й Бульварный проезд.

Отмечается, что ремонтно-восстановительные работы завершат через три часа с момента отключения. В соцсетях жители Кального и Песочни жалуются, что из-за отключения света дома также остались без отопления и воды.