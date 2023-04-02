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Вечером 2 апреля в Рязани 15 улиц остались без света из-за аварии

Вечером 2 апреля в Рязани 15 улиц остались без света из-за аварии. Об этом РЗН. инфо сообщили в МУП «РГРЭС».Без света электричества следующие улицы:

  • Касимовское шоссе,
  • Кальная,
  • Быстрецкая,
  • Тимуровцев,
  • Касимовский переулок,
  • Панферовский переулок,
  • Окская,
  • Новоселов,
  • Советской Армии,
  • Зубковой,
  • Шереметьевская,
  • Васильевская,
  • Васильевский проезд,
  • Песоченская,
  • 2-й Бульварный проезд.

Отмечается, что ремонтно-восстановительные работы завершат через три часа с момента отключения. В соцсетях жители Кального и Песочни жалуются, что из-за отключения света дома также остались без отопления и воды.