Вечером 2 апреля в Рязани 15 улиц остались без света из-за аварии
Вечером 2 апреля в Рязани 15 улиц остались без света из-за аварии. Об этом РЗН. инфо сообщили в МУП «РГРЭС».Без света электричества следующие улицы:
- Касимовское шоссе,
- Кальная,
- Быстрецкая,
- Тимуровцев,
- Касимовский переулок,
- Панферовский переулок,
- Окская,
- Новоселов,
- Советской Армии,
- Зубковой,
- Шереметьевская,
- Васильевская,
- Васильевский проезд,
- Песоченская,
- 2-й Бульварный проезд.
Отмечается, что ремонтно-восстановительные работы завершат через три часа с момента отключения. В соцсетях жители Кального и Песочни жалуются, что из-за отключения света дома также остались без отопления и воды.