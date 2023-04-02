В Рязанской области зарегистрировали первый укус клеща в 2023 году

В Рязанской области зарегистрировали первый укус клеща в 2023 году. Об этом сообщает ГТРК «Ока».

СМИ отмечает, что в прошлом году 71 рязанец заразился боррелиозом.

«Находясь на природе, надевайте светлую одежду, максимально закрывайте кожные покровы, проводите осмотр каждые 15-20 минут, после прогулки осматривайте домашних животных. Клещ присасывается не сразу, это не муха или комар. Он долгое время ползает по человеку, выбирая наиболее тонкую кожу. Это может быть волосистая часть головы, за ухом, в паху, на спине», — предостерегла жителей региона главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора рязанского Роспотребнадзора Татьяна Ерошина.