Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 02
10°
Пнд, 03
13°
Втр, 04
11°
ЦБ USD 77.32 0.23 01/04
ЦБ EUR 84.11 0.35 01/04
Нал. USD 76.3 / 78.6 31/03 16:55
Нал. EUR 76.3 / 78.6 31/03 16:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Трактор с заслуженной репутацией
Ростсельмаш — ключевой российский производитель совреме...
30 марта 09:30
2 573
Иллюзия выбора. Эксперт рассказал, что происходит на российском авторы...
Среди автолюбителей витали панические настроения, а экс...
27 марта 09:56
4 693
Сбор урожая на удаленке. Тракторами и комбайнами теперь можно управлят...
Передовые цифровые технологии — одна из основ эффективн...
23 марта 10:00
7 316
Рязанские сапсерферы оценили идею благоустройства набережной Оки
Журналист РЗН. инфо пообщался с рязанскими сапсерферами...
20 марта 11:46
10 240
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
В Рязанской области зарегистрировали первый укус клеща в 2023 году

В Рязанской области зарегистрировали первый укус клеща в 2023 году. Об этом сообщает ГТРК «Ока».

СМИ отмечает, что в прошлом году 71 рязанец заразился боррелиозом.

«Находясь на природе, надевайте светлую одежду, максимально закрывайте кожные покровы, проводите осмотр каждые 15-20 минут, после прогулки осматривайте домашних животных. Клещ присасывается не сразу, это не муха или комар. Он долгое время ползает по человеку, выбирая наиболее тонкую кожу. Это может быть волосистая часть головы, за ухом, в паху, на спине», — предостерегла жителей региона главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора рязанского Роспотребнадзора Татьяна Ерошина.