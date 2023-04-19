В Тульской области упал беспилотник со взрывчаткой
Начиненный взрывчаткой украинский беспилотник упал в лесополосе в Тульской области. Об этом 19 апреля сообщает Mash.
По данным Telegram-канала, БПЛА летел в сторону местной ТЭЦ. Предприятие входит в состав производителя азотных удобрений и нефтехимической продукции «Щекиназот».
По предварительной версии, дрон посадили в районе деревни Минино при помощи средств РЭБ. В комитете по региональной безопасности отметили, что ущерба и пострадавших нет.
По данным SHOT, беспилотник без опозновательных знаков пытался следовать на крайне низкой высоте и врезался в дерево, его обнаружил местный житель в лесу. Размах крыльев дрона — 2,5 метра.