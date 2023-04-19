В Севастополе военному дали десять лет колонии за покушение на замкомандира взвода

Севастопольский гарнизонный суд вынес приговор военному за покушение на сослуживца во время СВО. Об этом сообщает «Коммерсант».

Уроженец Ингушетии Исмаил Дзангиев выстрелил в заместителя командира взвода Яна Ларионова, потому что считал его виновным в смерти своего младшего брата.

Защита Исмаила убеждала суд в том, что мужчина находился в состоянии аффекта и не отдавал себе отчета.

Эти доводы судью не убедили, и он приговорили военного к десяти годам колонии.