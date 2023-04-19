В середине мая компания «Мармакс» планирует презентовать новый ЖК

Девелоперская компания «Мармакс» планирует презентовать к середине мая свой новый ЖК. К 2023 году «Мармакс» построил четыре жилых комплекса в районе, который собирается сделать достопримечательностью города. На очереди открытие пятого ЖК.

Речь про развитие улиц Пролетарской, Маяковского и Чапаева. Здесь появились комплексы «Наследие», «Наследие Современности», «Достояние на Чапаева», «Манхэттен» и скоро представят еще один, «который также гармонично впишется в застройку, благодаря сдержанной и изысканной архитектуре с точно выверенными акцентами».

В компании говорят, что они формируют комфортную городскую среду, которая повысит качество жизни горожан и будет соответствовать высокому статусу проживающих в ней людей. Жилищные комплексы строят в единой концепции, чтобы придать месту гармоничный, эстетичный и целостный облик.

Все проекты возводят из кирпича — это позволяет реализовать самые необычные архитектурные идеи, а также обеспечить долговечность комплекса и его историческую ценность. Срок эксплуатации зданий — более 150 лет.

«Каждый из проектов примечателен качественным благоустройством, созданным с применением интересных архитектурных приемов, комьюнити-пространствами, а также максимальным количеством проработанных нюансов, учитывающих самые разные жизненные сценарии», — прокомментировали в «Мармакс».

"Новый комплекс в этой локации станет кульминацией нашей идеи и будет сочетать в себе все составляющие комфортной жизни в центре города. Уникальное архитектурное решение будет дополнено сквером, грамотно интегрированным в городскую среду, — прокомментировал Юрий Юров, генеральный директор компании «Мармакс». — Главной миссией компании была и остается продуманная и качественно реализованная городская среда и архитектура, а также разработка уникального и наполненного смыслом продукта. Новый проект будет на 100% отвечать этой концепции и станет для нас очередной архитектурной победой".

Справка:

Девелоперская компания «Мармакс» осуществляет свою деятельность на рынке Рязанского региона с 2012 года. На сегодняшний день портфель реализованных и текущих проектов составляет более 500 000 кв. м жилой и коммерческой недвижимости в Рязанском регионе.