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Торговый городок в Рязани откроется для посетителей 1 июня

Торговый городок в Рязани откроется для посетителей 1 июня. Об этом 17 апреля сообщил директор Центра развития креативных индустрий Устин Богачев.

По его словам, к первому дню лета планируется завершить благоустройство, открыть первые павильоны и провести мероприятия.

«На территории появится несколько ресторанов с блюдами русской кухни, блюдами рязанского края, а также социальные объекты: филиал библиотеки имени Горького с современным интерактивным пространством, музей молодежного движения, МФЦ, павильон с народными промыслами края», — заявил Богачев.

По его словам, из 20 павильонов — 10 находится в областной собственности, а остальные — частной и федеральной.