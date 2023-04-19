Торговый городок в Рязани откроется для посетителей 1 июня
Торговый городок в Рязани откроется для посетителей 1 июня. Об этом 17 апреля сообщил директор Центра развития креативных индустрий Устин Богачев.
По его словам, к первому дню лета планируется завершить благоустройство, открыть первые павильоны и провести мероприятия.
«На территории появится несколько ресторанов с блюдами русской кухни, блюдами рязанского края, а также социальные объекты: филиал библиотеки имени Горького с современным интерактивным пространством, музей молодежного движения, МФЦ, павильон с народными промыслами края», — заявил Богачев.
По его словам, из 20 павильонов — 10 находится в областной собственности, а остальные — частной и федеральной.