Союз армян России сообщил о массовых задержаниях соотечественников в Рязани. Об этом 18 апреля
«Действительно, идет преследование какое-то: с работы забирают, с кафе, с ресторанов. Всех берут. В том числе и женщин, если они армянской национальности. Приводят в отделение, ничего там [особенного] не делают… записывают, снимают отпечатки и отпускают, но это стало массовым», — заявил вице-президент союза армян России Герман Ананянц.
Заместитель руководителя Армянской общины Рязанской области Роберт Алиханян назвал причины подобных зедержаний.
«Как объяснили руководству общины, что все это происходит из-за того, что в отношении трех армян возбуждено уголовное дело. В бытовом споре, в кафе подрались с гражданами Узбекистана. Ищут соотечественников, троих беглецов», — отметил Алиханян.