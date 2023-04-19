МВД пообещало не штрафовать водителей за портреты ветеранов на авто
Полиция пообещала не штрафовать за портреты ветеранов на машинах в рамках «Бессмертного полка». Об этом сообщается в Telegram-канале «МВД Медиа».
Помимо портрета допускается размещение истории подвига ветерана, а также фотографий его орденов и медалей.
Отметим, что согласно ПДД, автовладельцы не могут управлять машиной, у которой снижен уровень обзора с водительского места. Наклейки или другие лишние предметы на стеклах могут быть помехой при соблюдении правил дорожного движения.
Ранее сообщалось, что в этом году решили не проводить шествие «Бессмертный полк» из-за возможных угроз безопасности.