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В России в этом году не будет традиционного шествия «Бессмертного полка»

В этом году в России не будет организованного шествия «Бессмертного полка». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на инициаторов акции.

«Как такового формата привычного (шествия) не будет. Традиционный формат решили расширить до того, чтобы в течение всего дня мы чтили память героев», — сказала агентству пресс-секретарь движения Ольга Байбулова.

Также она сообщила, что в этом году организаторы акции «решили уйти от формата одной улицы и одной площади, и пойти шире».