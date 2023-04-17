Участник СВО назвал свое видео для рязанских и липецких властей ложным

Младший сержант Веретенников, командир второго взвода седьмой роты, опроверг сообщение о проблемах 387 полка. Видео с признанием участника СВО опубликовали «Рязанские новости».

Веретенников в новом ролике рассказал, что вместе с военнослужащими Кирюхиным, Павловым и Тоболиным выложил ложные данные, порочащие честь и достоинство полковника Давыдова и майора Шерина.

«Снял этот ролик я под давлением командира седьмой роты, старшего лейтенанта Шамсиева из-за личной неприязни к этим людям. Текст был предоставлен от него. Я боялся физической расправы. Эти ложные данные я готов опровергнуть. В нашем полку не так все, как было сказано на этом видео. Я приношу свои извинения полковнику Давыдову, майору Шерину и командиру взвода полиции Матюхину. Я готов понести наказание и опровергнуть в любых СМИ эти ложные данные», — сообщил в кадре Веретенников.

Напомним, ранее появилось сообщение, что представители Рязанской и Липецкой областей разберутся в ситуации с мобилизованными в зоне СВО, записавшими видео с жалобой на руководство.