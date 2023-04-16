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Власти Рязанской и Липецкой областей разберутся в ситуации с мобилизованными, записавшими видео с жалобами
Представители Рязанской и Липецкой областей договорились совместно разобраться в ситуации с мобилизованными в зону СВО, записавшими ролик с жалобами на руководство. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства Липецкой области.

Представители Рязанской и Липецкой областей договорились совместно разобраться в ситуации с мобилизованными в зону СВО, записавшими ролик с жалобами на руководство. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства Липецкой области.

На видео пять военных, которые представляются личным составом 387-го мотострелкового полка, обращаются с жалобами к губернаторам трех регионов (Тульской, Рязанской и Липецкой областей), а также к Минобороны и военной прокуратуре. Они рассказывают о халатности начальства и непредоставлении гуманитарной помощи и техники.

«Руководители Липецкой и Рязанской областей неоднократно посещали бойцов 387-го полка, которые решают государственные задачи в зоне спецоперации. Передавали гуманитарную помощь, общались с командованием. И ни разу не слышали жалоб, — говорится в Telegram-канале правительства Липецкой области. — Предварительно выяснили, что эту позицию остальные военнослужащие полка не разделяют».

При этом сообщается, что представители двух регионов договорились совместно разобраться в ситуации. Пройдут встречи со всеми сторонами конфликта на месте.