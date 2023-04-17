В проверке Тихоокеанского флота примут участие более 25 тысяч военных

Президент Владимир Путин утром 17 апреля встретился с министром обороны Сергеем Шойгу. Он доложил главе государства о ходе проверки Тихоокеанского флота, сообщает «Российская газета».

Шойгу рассказал, что войска, участвующие в проверке, приступили к выполнению учебно-боевых задач. Более 25 тысяч военных отрабатывают стрельбы, тактические учения и вопросы межвидового взаимодействия.

Отмечается, что к проверке также привлечено 167 боевых кораблей и судов обеспечения, среди которых 12 подводных лодок. Кроме этого, задействованы 89 самолетов.

По словам министра обороны, войска и силы приведены в полную боевую готовность.

Путин в свою очередь заявил, что несмотря на задачи в рамках СВО, развитие Тихоокеанского флота никто не отменял.

«Конечно, силы флота в отдельных его компонентах, безусловно, могут использоваться и в конфликтах на любых направлениях», — отметил глава государства.

Ранее, 14 апреля, сообщалось о начале внезапной проверки на Тихоокеанском флоте.