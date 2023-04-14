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Шойгу объявил о начале внезапной проверки на Тихоокеанском флоте

Министр обороны Сергей Шойгу объявил о начале внезапной проверки на Тихоокеанском флоте. Об этом сообщило РИА Новости.

Флот был поднят по тревоге в полном составе и приступил к приведению в высшую степень боевой готовности.

Основной целью называют наращивание способности решать задачи по отражению агрессии возможного противника. Проверкой руководит главнокомандующий ВМФ Николай Евменов.

Планируется, что флот проведет ракетные пуски, чтобы поразить корабельные ударные группы и наземные объекты условного противника. Также при проверке задействуют Дальнюю авиацию.